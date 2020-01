Le CES 2020 est fini, mais Thermaltake non. Toujours présent, le constructeur propose maintenant le bureau ToughDesk 300 qui accompagner de la CyberChair E500, deux équipements pour améliorer notre confort tout en étant dans le thème du Gaming.

Le bureau Gaming, ToughDesk 300 est conçu avec un tapis de souris géant de 4 mm d’épaisseur pour une glisse optimale durant les parties de jeu. Il est aussi suffisamment grand (160 x 80 cm) pour soutenir un PC de grande taille, plusieurs périphériques et plusieurs écrans, tout en ayant la liberté de nos mouvements et tout en supportant jusqu’à 150 kg. Le jeu se faisant aussi bien assis (70 cm) que debout (110 cm), le bureau dispose d’un système électrique pouvant monter ou défendre la table via de simple bouton. Fini les câbles qui dépassent de partout, le TougtDesk 300 est équipé d’un système de «c able management » intégré. Le tapis des souris XXL, qui fait toute la surface de la table, dispose d’un éclairage RGB géré directement sur le bureau, mais aussi par l’écosystème TT RGB Plus et iTAKE pour régler a votre guise les différents effets lumineux.



La CyberChair E500 est faite d’une texture en tissus perméables alvéolés très respirante et confortable. Le châssis est en aluminium afin d’assurer la solidité et un look très classe. Plusieurs réglages sont disponibles, aussi bien du dossier que du repose-tête, de la hauteur à la profondeur avec des systèmes de verrouillage pour pouvoir s’adapter au confort voulu. Son angle d’inclinaison de 117 dégrés permet une allonge efficace pour pouvoir se relaxer en tout confort. Les accoudoirs sont, eux aussi, réglables dans plusieurs sens pour réduire la pression sur les poignets et détendre les muscles. Le CyberChar E500 supporte un poids maximal de 150 kg.



Les deux produits seront disponibles début d’année 2020 et bénéficient d’une garantie de 2 ans.