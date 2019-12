Au delà d’être en verre trempé afin de proposer une vue irréprochable sur la configuration, les deux panneaux latéraux du LANCOOL II peuvent être ouverts comme des portes pour offrir une facilité de montage et de nettoyage imbattables. L’intérieur du boîtier possède plusieurs plaques couvrantes afin de cacher efficacement le câble management, tout en leur garantissant un accès facile. Un total de 8 ventilateurs de 120 mm peuvent être installés, ainsi qu’un radiateur 360 mm à l’avant et un radiateur 240 mm sur le dessus. Le panneau avant a été conçu avec la technologie ARGB et propose des effets pouvant varier sur 8 modes et différentes couleurs, synchronisés avec la carte-mère.Pour les personnes désirant des options supplémentaires afin de pousser leur configuration un peu plus loin, Lian Li a également prévu un kit GPU vertical s’adaptant parfaitement au LANCOOL II. Plusieurs endroits ont été optimisés pour l’ajout de bandes LED à lumière diffuse, leur permettant de montrer tout leur potentiel. De nombreuses options de montage de stockage sont également disponibles.Plutôt qu'un long discours, Lian Li présente les spécificités techniques de son Lancool II dans un vidéo :Le Lian Li Lancool II sera disponible dès la première quinzaine de janvier aux prix indicatifs de 89,90 euros pour le modèle noir et de 94,90 euros pour le modèle blanc.