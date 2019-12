AOC ajoute deux nouveaux écrans 34’’ à la série Gaming G2, les CU34G2 et CU34G2X. Ils disposent d’un format ultra-wide 21:9 de résolution UWQHD 3440 x 1440. La différence entre les deux vient de leur fréquence, soit 144 Hz pour le CU34G2X et 100 Hz pour le CU34G2.



Ces deux écrans proposent une immersion digne de celle de la Réalité Virtuelle grâce à une incurvation de 1500R ainsi qu’aux angles ultra larges de 178 °. Le confort et la qualité n’ont jamais rendu les jeux ou les vidéos aussi intenses. Particulièrement pour les films au format 2.35:1 et 2.39:1, les barres noires présentes lors de la diffusion n’existent plus.



Les dalles CU34G2 et CU34G2X offrent une hauteur quasiment équivalente à celle des écrans 27’’ en format 16:9, pour une surface d’affichage et un confort de visualisation très appréciable dans les tâches du quotidien. Associées à la résolution de 3440 x 1440, elles assurent un affichage détaillé avec une densité de 109 ppp.



Plusieurs technologies sont bien évidemment présentes, comme l’AMD FreeSync qui rend l’image toujours plus nette et belle, un pied ergonomique avec réglage de la hauteur pour un confort optimisé de la posture de jeu. Le flicker-free, pour éliminer les scintillements, et le Low Blue Light pour réduire les émissions de lumière bleue et limiter la fatigue visuelle sont bien sûr de mise.



L’AOC Game Color adapte la saturation pour proposer une image et des niveaux de gris plus détaillés. Ils disposent aussi d’une connectique polyvalente avec un USB hub à 4 ports et des entrées et sorties audio.



Les moniteurs AOC CU34G2 et CU34G2X seront disponibles en janvier 2020 aux prix respectifs de 469 euros et 579 euros.