Thermaltake nous a proposé plusieurs kits de DDR4 cette année et ce n’est pas fini ! En effet, le fabricant revient à la charge avec les TOUGHRAM Z-ONE 3200 MHZ, en kits de 16 Go en 2 x 8 Go. Des barrettes de RAM de haute qualité qui supporte aussi bien les plateformes Intel qu’AMD. Elles sont « Intel XMP 2.0 Ready » et compatibles avec la plus part des cartes mères pour la gestion des effets lumineux.





Les mesures de températures ainsi que les effets lumineux peuvent être gérer directement via le logiciel TT RGB PLUS. De ce fait, les barrettes rejoignent l’écosysteme TT RGB PLUS, pour une personnalisation avec le reste des équipements compatibles. Les 10 LEDs adressables super brillantes fournissent plus de 16,8 millions de couleurs.



Avec une PCB de 10 couches et des composants soigneusement sélectionnés, stabilité et durée de vie sont de mise. Les TOUGHRAM Z-ONE disposent aussi d’un dissipateur de chaleur en aluminium pour assurer une bonne gestion des températures.



Le kit est déjà disponible au prix de 85 euros et bénéficie d’une garantie à vie.