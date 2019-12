Le nouveau cristal P120 mesure 475 x 232 x 480 mm. Cet élégant boîtier est savamment combiné avec un panneau avant et latéral en acier de 0,8 mm et 1 mm et en verre trempé qui permettent une construction robuste et durable. D'un format moyen tour, il dispose d'un grand espace intérieur pour des installations puissantes et prend en charge les cartes mères E-ATX, ATX, micro-ATX et ITX. Le logement de l'alimentation et les cages des disques sont positionnées sur le dessus du châssis.La tour offre de l'espace pour deux disques durs de 2,5 ” ou 3,5" et deux SDD de 2,5 ". Sont également disponibles 7 emplacements d'extension PCI-E horizontaux et trois verticaux. Pour garder sa fraîcheur, le P120 offre un espace pour trois ventilateurs de boîtier de 120 mm ou de 140 mm en bas, un ventilateur de 120 ou 140 mm à l'arrière ainsi que jusqu'à trois ventilateurs de boîtier de 120 mm ou deux de 140 mm sur le côté du châssis.Le P120 est idéal pour le watercooling car il accepte jusqu'à 2 radiateurs de 360 mm et un de 120 mm en simultané. Les utilisateurs peuvent installer des cartes VGA d'une longueur maximale de 450 mm et des CPU d'une hauteur maximale de 185 mm ainsi que des blocs d'alimentation d'une longueur maximale de 294 mm.Le panneau latéral articulé en verre trempé permet un accès facile et une installation sans tracas. De plus, le cristal P120 est doté d'un panneau avant en verre trempé pour un aspect supérieur et des effets saisissants des composants intégrés. Des filtres à poussière amovibles sont situés en bas et sur le côté droit du châssis pour assurer un entretien facile.Le P120 Crystal est disponible au prix public conseillé de 99 euros.