La mode est au RGB, avec des LEDs intégrées partout : boitiers, RAM, cartes graphiques, et bien sur ventilateurs. Mais parfois, cette intégration se fait aux dépens des performances. Et puis certains modèles de ventilateurs, on pense aux Noctua par exemple, n’existent pas avec des LEDs. Donc Phanteks a réfléchi au problème, et présente sa solution, dénommée Halo Lux Rgb. Il s'agit de cadre à venir placer par-dessus des ventilateurs existants, dans le but de leur donner de jolies couleurs. Est-ce que ça marche ? Direction l'article pour le savoir !