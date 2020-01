Tout le monde en a besoin ! De toutes les tailles, et de tous types de formats le disque dur est un moyen de stockage peu cher et facile à transporter. Mais les débits offerts par une simple connexion USB sont parfois catastrophiques et on passe plus de temps à copier les données qu'autre chose. Heureusement, les SSD externes existent et permettent de profiter d'une rapidité sans comparaison. C'est pour cette raison que Crucial équipe son système d'un SSD de 1 To avec une connectique Type C, le tout placé dans un boitier type Armor assez cool. Mais les débits seront-ils satisfaisants ? Réponse en test !