Crucial , toujours soucieux d’apporter des solutions de stockage adaptées à tous, propose deux nouvelles capacités pour ses SSD portables Crucial X6. À savoir un modèle de 500 Go et un autre de 4 To. Ainsi le constructeur permet à l’utilisateur de bénéficier des transferts rapides et une qualité de fabrication de qualité, quel que soit le volume de stockage désiré.

Alors que la version 500 Go dispose d'une vitesse de lecture allant jusqu’à 540 Mo/s comme pour les versions 1 et 2 To, la version 4 To ira jusqu’à la vitesse ultra rapide de 800 Mo/s. Cette vitesse de lecture est donc 5,6 plus rapide que les autres disques durs portables du marché. Pour ce qui est de la connectique, les SSD X6 utilisent un câble USB-C et/ou un adaptateur USB-A, pour une compatibilité totale.



Le SSD portable Crucial X6 4 To est au prix de 449,99 euros et la version 500 Go est à 59,99 euros.