Corsair , bien connu pour ses périphériques et composants a annoncé une nouvelle souris gaming ultralégère, la Katar Pro XT. Mais son lancement ne se fera pas seul, car il est accompagné du nouveau tapis de souris MM700 RGB Extended.La Katar Pro XT est une souris ultralégère : 73 g sur la balance avec un câble paracorde « pour réduire les frottements ». Elle est la première souris de Corsair à implémenter les nouveaux boutons Corsair QuickStrike, conçus avec des ressorts et ne présentant aucun interstices avec les boutons principaux ; ceci pour que les actions de la souris soient exécutées le plus rapidement possible (selon le fabricant). La souris a une forme symétrique et pourra convenir aux utilisateurs droitiers comme gauchers. Côté technique, on retrouve un capteur optique de 18 000 DPI, des switch OMRON garantis pour 50 millions de clics et 6 boutons tous programmables à l'aide du logiciel maison : iCUE.



...et sa monture Lancé simultanément avec la Katar Pro XT, le tapis de souris en tissu MM700 RGB Extended ajoute un éclairage RGB à votre bureau, en combinant un éclairage RGB sur trois zones et une taille de 930 mm x 400 mm pour accueillir votre souris, clavier ou autre. Il est le premier tapis de souris étendu de Corsair à intégrer l’éclairage RGB, avec trois zones paramétrables et 360° d’éclairage personnalisable illuminant votre bureau.



En passant par le logiciel iCue, il est possible de personnaliser complètement l'éclairage et le synchroniser avec le reste de votre installation (si vous avez du matos corsair). Sinon, un bouton poussoir est présent pour jongler entre les profils de couleurs. La surface du tapis est en textile tissé et deux ports USB sont présents pour raccorder les périphériques de votre choix.



Les deux produits sont disponibles dès maintenant sur la boutique de Corsair et auprès des distributeurs et des revendeurs ! Côté tarif, le prix conseillé de la Katar Pro XT est de 39,99 € et 69,90 € pour le MM700 RGB Extended.