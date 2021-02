Trust Gaming sort une nouvelle souris Gaming d’entrée de gamme qui en a dans le ventre ! En effet, le fabricant a misé sur la rapidité et la légèreté de la souris pour satisfaire les gamers souhaitant une grande réactivité. Avec sa structure alvéolée, la Graphin n’affiche que 74 grammes sur la balance. Elle dispose aussi d’un éclairage RGB, qui se diffuse à travers la structure.

Ce poids de 74 g est atteint grâce à son design en nid d’abeille, cela lui donne aussi un look moderne d’autant que les effets lumineux qui se diffusent à travers lui donnent aussi un look futuriste. Le poids joue un rôle important dans la fluidité des mouvements, mais pas que ! Pour accentuer cette fluidité, le fabricant a équipé la GXT 960 d’un câble tressé zéro traction, ainsi que de patins de glissement en téflon à très faible frottement.



Côté technique, la Graphin propose un polling de 1000 Hz pour une latence de 1 milliseconde, de quoi être au cœur de l’action sans en perdre une miette. Le capteur optique PMW3325 de 10 000 DPI jouera aussi un rôle dans la précision et la rapidité de la souris. Les DPI sont réglables au même titre que les effets lumineux et les 6 boutons personnalisables, le tout via le logiciel du constructeur.



La GXT 960 Graphin est disponible au prix de 39,99 €.