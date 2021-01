Antec nous donne quelques spécificités de ce nouveau boitier : de taille moyenne tour, appartenant à la gamme Flux, le DF700 Flux est conçu, comme son nom l'indique, pour augmenter le flux d'air dans le boitier, et augmenter ainsi les capacités de refroidissement. Avec un tarif annoncé de 86 euros, ce nouveau modèle se veut être afficher à un prix compétitif.Tandis qu'Intel annonce sa dernière génération de processeur et qu'AMD annonce ses Ryzen 3 et Ryzen 4, on constate que les performances augmentent dans le monde des processeurs. Et ces changements ont aussi une incidence sur la température dégagée. Aussi, il faut trouver de nouvelles solutions de refroidissement. C'est pourquoi Antec présente son nouveau boitier avec des solutions de refroidissement élaborés : le DF700 Flux est ainsi équipé de 5 ventilateurs de 120 mm pré-installés. Le design de la face avant permet de mieux refroidir le boitier.Les dimensions données sont de 467 mm de profondeur par 220 mm de largeur par 486 mm de hauteur. Le boitier a été pensé pour permettre un meilleur refroidissement de la zone de l'alimentation. La face avant présente un design original et est illuminé grâce aux ventilateurs RGB fournis. Par ailleurs, un ventilateur est situé entre le compartiment principal du boitier et le compartiment qui accueil l'alimentation. Le DF700 Flux peut être équipé de jusqu'à 9 ventilateurs. Le boitier possède aussi 7 équerres PCI-E réutilisables. Le côté peut être ouvert sans tournevis, ce qui offre un accès facile vers l'intérieur du boitier, tout en augmentation la solidité du mécanisme.L'Antec DF700 Flux peut accueillir un radiateur de 360 mm sur la face avant ainsi qu'un autre radiateur de même dimension sur le haut du boitier. Par ailleurs, un radiateur de 120 mm peut être installé à l'arrière. Si les ventilateurs sont installés à l'extérieur et que le radiateur est installé à l'intérieur, l'épaisseur maximum du radiateur peut être de 55 mm. Si le radiateur et les ventilateurs sont installés à l'intérieur ensemble, l'épaisseur maximum du radiateur sera de 30 mm. Le front panel est équipé d'un bouton permettant de contrôler les effets RGB des ventilateurs. Il est possible de synchroniser ce dispositif avec la carte mère. Le DF700 Flux offre assez d'espace pour trois HDD de 3.5 pouces ou deux SSD de 2.5 pouces ainsi que des emplacements d'expansion pour davantage de SSD. Le boitier est équipé de deux ports USB 3.0, d'un bouton d'alimentation, d'une prise jack et d'un contrôle led.Le châssis peut accueillir des cartes mère au format ATX, Micro-ATX et mini-ITX. La longueur maximale admissible pour les cartes graphiques est de 405 mm, et la longueur maximum pour l'alimentation est de 205 mm. Le boitier est équipé de filtre anti poussière magnétique sur le dessus, le devant, le dessous et le côté. Notons enfin que le DF700 Flux est garanti 2.Ce est disponible dès maintenant au tarif de 86 euros environ.