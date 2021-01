Aujourd'hui chez ZeDen, nous continuons d'essayer de nouveaux produits de la marque polonaise Goodram . Après le SSD 2,5" CX400 et le kit de 16 Go de ram IRDM Pro qui nous avaient laissé de très bonnes impressions, nous allons partir à la découverte d'un SSD au format M.2 embarquant la technologie NVMe et d'une capacité de 1 To : l'IRDM M.2 SSD. Goodram promet des vitesses de 3200 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture, ce qui annonce des performances de tout premier ordre.Saura-t-il nous convaincre comme l'ont fait les autres produits de chez Goodram ? Direction le test pour le savoir.