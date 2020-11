Après nous avoir fait tester son SSD CX400 , la peu connue société polonaise Goodram continue de nous proposer ses produits de mémoire ou de stockage afin de percer dans le monde du hardware. Aujourd'hui, nous allons mettre à l'épreuve un kit de mémoire DDR4 composé de 2 barrettes de 8 Go, soit 16 Go en 3600 C17. Ce kit dénué de RGB mais mélangeant l'or et le noir, offre une vitesse de 3600 MT/s et des timing agressifs de 17-19-19.Mettons ce kit à l'épreuve pour voir s'il s'agit vraiment d'une bonne mémoire.