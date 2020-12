Par ailleurs, si vous jouez sur consoles, sachez que face au bad buzz généré par les versions PS4 et Xbox One, Sony et Microsoft a décidé de réagir. Le premier a mis en ligne le 18 décembre 2020 une page intitulée « remboursement Cyberpunk » sur laquelle on peut lire : « SIE va également retirer Cyberpunk 2077 du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre ». Microsoft a logiquement décidé de suivre la tendance et les joueurs mécontents peuvent se faire rembourser sur la page dédiée . En revanche, le RPG de CD Projekt Red reste disponible à l’achat, au prix de 69,99 euros, mais Microsoft prend désormais le soin d'indiquer sur la page de son magasin en ligne un avertissement : « Les joueurs peuvent rencontrer des problèmes en jouant à ce jeu sur les consoles Xbox One, en attendant qu’il soit mis à jour ». Le studio polonais a prévu deux gros correctifs : un en janvier, un autre en février. Des optimisations pour les consoles Xbox Series S et Xbox Series X sont aussi attendues pour 2021.