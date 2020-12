Caractéristiques techniques :

Dimension : 170 x 490 x 274

Coloris : Noir ou Gris

Carte mère supportée : Mini ITX

Alimentation : SFX / SFX-L

Nombre de ventilateurs : bas - 1 x 120 mm ou 1 x 140 mm / arrière 2 x 120 mm ou 2 x 140 mm (dont 1 SK 140 ARGB préinstallé)

Taille max de la carte graphique : 335 mm

Taille max du ventirad : 85 mm

Comme pour leurs prédécesseurs, les boitiers sont prévus pour des configurations avec des cartes mères au format ITX mais aussi des alimentations SFX, pour économiser au maximum la place à l’intérieur de celui-ci. L’Evolv Shift 2 dispose de panneaux latéraux en verre trempé pour proposer une tour très esthétique et qui permet de sublimer la configuration. La version Air, quant à elle, propose des panneaux en mesh textiles à la place des verres trempés, pour proposer un flux d’air optimisé tout en protégeant des poussières.Le panneau arrière propose un design alvéolaire sur toute sa longueur pour rendre l’évacuation de l’air plus efficace. La face avant, elle, est pleine et offre un effet design, moderne avec des entrées d’air sur les côtés. Le dessus dispose d’un panneau I/O assez particulier, car il se divise avec deux ports USB 3.0 sur le bas alors que le bouton ON/OFF se trouvera sur le dessus. Il sera aussi très simple d’accéder aux différents ports I/O de la carte mère via le capot du dessus qui se soulève et donne un accès direct.Les boitiers Evolv Shift 2 et Shift 2 Air seront disponibles en noir et gris anthracite aux tarifs de 109,90 € et 99,90 € courant décembre.