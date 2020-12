Plextor , qui a déjà plusieurs solutions de stockage à son actif, propose deux nouveaux modèles, les M8VC Plus et M8VG Plus. La version M8VC Plus est au format SSD 2,5" alors que le M8VG Plus est au format SSD M.2. Ces deux solutions permettent une mise à jour des configurations en proposant des produits fiables et rapides.

Plusieurs capacités sont disponibles allant de 128 Go à 1 To, et toutes utilise une mémoire 32 D NAND de 96 couches au lieu de 64 couches. De plus, ils sont équipés de contrôleurs SMI SM2258 ce qui a permis d’atteindre des vitesses de transferts allant jusqu’à 560 Mb/s en lecture et 520 Mb/s en écriture. Les IOPS iront jusqu’à 90 000 et 88 000 en lecture/écriture.



Ils proposent aussi plusieurs technologies comme le RAID engine ou le data Shaping, pour améliorer la stabilité et la durée de vie des produits. Le fabricant est allé plus loin en ayant doté les SSD du LDPC qui réduit considérablement les erreurs dans les données ou les fichiers corrompus. Les logiciels fabricant sont supportés par les nouveaux venus, notamment PlexCompressor qui optimise le stockage en compressant les fichiers non utilisés depuis 30 jours, PlexVault qui permet de sécuriser les données, Plexturbo quant à lui réduit le nombre de cycles d’écriture inutile et Plextool pour garder un suivi en monitoring du SSD.



Les produits sont déjà disponibles.