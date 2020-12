Ces deux moniteurs sont dotés d’une dalle VA aux angles de vision larges à 178° et incurvée à 1500R pour une meilleure immersion. Ils embarquent plusieurs caractéristiques communes : design bord à bord sur trois côtés adapté aux configurations multi-écrans, fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, temps de réponse d’une milliseconde, rapport de contraste élevé de 3000:1, large couverture de l’espace couleur sRGB au-delà de 120 % pour un rendu réaliste des jeux, mais aussi des films et vidéos. Ils sont par ailleurs compatibles AMD FreeSync Premium, pour une prise en charge des taux de rafraîchissement variables, gage de jeux plus fluides, sans saccades ni déchirures. Les CQ32G2SE et C32G2AE utilisent un pied stable et robuste, conçu pour une installation sans assemblage, et intégrant un système de gestion de câbles, une fonction d’inclinaison et deux haut-parleurs stéréo 5 W. Ils sont compatibles VESA pour un montage mural ou sur bras articulé. Pour un meilleur confort visuel, ils embarquent la technologie Flicker-Free et un mode Low Blue Light, qui contribuent à réduire la fatigue visuelle lors des longues sessions de jeu. Leurs connectiques HDMI et DisplayPort leur ouvrent de multiples options de raccordement, y compris à des consoles de jeu.Le CQ32G2SE se distingue par sa résolution QHD de 2560 x 1440 et sa densité de 94 ppi, qui lui permettent d’afficher un niveau de détail élevé. Le C32G2AE propose une résolution Full HD, et s’avère ainsi parfaitement adapté aux besoins des joueurs débutants comme des fans de jeux de simulation.Les AOC C32G2AE et CQ32G2SE seront déjà disponibles en Europe aux prix indicatifs respectifs de 299 € et 389 €.