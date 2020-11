Le DB1 est un boitier ultra compact, avec un volume de moins de 5 L pour des dimensions de 222 x 222 x 101 mm. Il est sans ventilateurs ni pompe, ce qui lui permet d’offrir un silence absolu en activité. Il est donc idéal pour les nouvelles générations d’APU/iGPU qui proposent un très bon rapport performance/consommation électrique. De plus, le boitier compact peu également refroidir sans soucis un CPU ayant un TDP de 45 W.Pour ce qui est de la fabrication, le DB1 est fabriqué à partir de panneau d’aluminium de 4 mm d’épaisseur maintenus par des tiges elles aussi en aluminium. Il a aussi subi un traitement de surface pour assurer sa durée de vie. Malgré la qualité des matériaux, de l’usinage et des traitements utilisés, le fabricant promet un prix très compétitif. Le constructeur a aussi mis l’accent sur la simplicité de montage du boitier. Ainsi, en seulement 8 vis, celui-ci peut être complément démonté. Les quatre tiges relient aussi bien le panneau latéral au dissipateur (qui fait aussi de panneau latéral lui aussi) que les faces avant, arrière, dessous et dessus.L’avantage de ce type d’installation et d’assemblage permet au boitier d’être positionné aussi bien verticalement qu’horizontalement, pour une personnalisation complète du boitier. Le refroidissement quant à lui est assuré par un système passif, mais de qualité premium. En effet, la convection naturelle est le point fort de ce boitier, et celle-ci se fera grâce à l’un des panneaux latéraux spécialement fabriquer pour ça ! Le transfert de chaleur se fera en passant par une plaque en cuivre à la base du CPU puis vers les heatpipes de 6 mm en cuivre. Le montage universel s’adapte à toutes les cartes mères et tous les sockets, sans aucun problème.Les cartes mères au format ITX sont supportées, mais aussi les alimentations au format NanoPSU pour un gain de place ainsi qu’une limitation des pertes de chaleur non négligeable. La sortie du DB1 est aussi l’occasion d’annonce la sortie du NanoPSU Nano90, qui délivre jusqu’à 90 W de puissance, et cela dans un silence extrême. Le boitier dispose d’un panneau I/O avant modulaire, il permet notamment de changer le port USB Type-A 19 pin vers un Type-C 19pin ou 3.1 Gen2 voir plus dans le futur.Le boitier DB1 sera disponible début 2021 au prix de 109 euros et le Nano90 au prix de 68 euros.