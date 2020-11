Pour ce Noël 2020 au goût particulier de confinement, Roccat , marque spécialisée dans le domaine des périphériques pour PC, propose sa gamme de produits qui va du casque audio à la souris en passant par les claviers. Les nouveaux produits Elo, Vulcan, et Burst combleront tous les joueurs et seront, à n'en pas douter, des must have au pied du sapin.

Casques

Claviers

Souris

Casque ELO X Stéréo : 49,99 €

Casque ELO 7.1 USB : 69,99 €

Casque ELO 7.1 Air : 99,99 €

Clavier Vulcan Pro : 199,99 €

Clavier Vulcan Pro TKL : 159,99 €

Clavier Vulcan TKL : 129,99 €

Souris Burst Pro : 59,99 €

Souris Burst Core : 29,99 €

Le casque Elo X Stereo offre un son stéréo premium, ainsi qu’une connectivité multiplateforme. Les joueurs PC peuvent aussi choisir le Elo 7.1 USB, qui ajoute une connexion USB alimentée, un son surround immersif et un éclairage intelligent AIMO. Le casque Elo 7.1 Air propose une connectivité sans fil, accompagnée de la fonctionnalité « Superhuman Hearing ».Le Vulcan Pro, ainsi que le clavier compact Vulcan TKL Pro sont les dernières nouveautés de la très populaire série de claviers Vulcan. Les claviers Pro sont dotés de la technologie ultra rapide Titan Optical Switch de ROCCAT, qui enregistre les frappes jusqu'à 100 fois plus vite que les interrupteurs mécaniques standards. Par ailleurs, le Vulcan TKL a été présenté comme la version compacte du clavier préféré des fans de la marque, doté des interrupteurs mécaniques Titan Linear (Speed) ou Titan Tactile.Les souris Burst Pro et Burst Core sont également dotées de la technologie Titan Optical Switch, qui permet d'enregistrer les clics de souris plus rapidement que les produits concurrents. Les souris Burst offrent aux joueurs PC une toute nouvelle forme symétrique et ergonomique, ainsi qu'une sensation de légèreté extrême avec un poids de seulement 68 grammes.Ces accessoires sont d'ores et déjà disponibles et proposés aux tarifs suivants: