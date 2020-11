Le 802 est équipé d’un panneau latéral en verre trempé ou d’un panneau latéral avec isolation sonore selon la version, afin de donner le choix entre un silence absolu ou une vision sur la configuration. Pour en revenir aux faces avant et supérieures, à sa sortie d’usine, le boîtier sort avec une version fermée et insonorisée, mais le constructeur fournit en plus des versions MESH, de ces panneaux pour accentuer le flux d’air et donner un look différent.Le flux d’air optimisé est secondé par 3 ventilateurs Pure Wings 2 de 140 mm (2 en façade et 1 à l’arrière) pour refroidir efficacement les différents éléments de la configuration. La gestion des ventilateurs est facilitée grâce à un contrôleur embarqué qui peut piloter jusqu’à 6 ventilateurs 3 pins et qui dispose d’une fonction hub PWM. Sur la partie avant du boîtier, le constructeur prévoit aussi un port USB 3.2 Type C pour des transferts de données allant jusqu’à 10 Gpbs.Comme à son habitude, le fabricant propose un boîtier qui offre un très grand espace de travail pour l’installation de système watercooling (avec des radiateurs allant jusqu’à 420 mm) ou de longues cartes graphiques. Le constructeur donne aussi la possibilité de changer le sens de la configuration grâce à un berceau de carte mère amovible donnant ainsi la possibilité de placer votre boîtier à droite ou à gauche sur votre bureau. Le Silent Base 802 se veut ergonomique et propose ainsi plusieurs parties amovibles et simples à manipuler, comme les panneaux latéraux qui se retirent d’une simple pression d’un bouton.Les panneaux latéraux en acier, comme la façade interchangeable, disposent d’un matériau d’isolation d’une épaisseur de 10 mm afin de ne pas entendre les ventilateurs ou refroidisseur en action. On note aussi que le fabricant fournit des caches pour les emplacements HDD non utilisés en cas d’utilisation d’un panneau en verre trempé. Dans le cas d’un montage inversé de la carte mère, le panneau latéral fenêtré s’installe facilement pour une vue dégagée sur l’intérieur du système.Le boitier est déjà disponible en noir ou blanc au prix de 159,90 euros et 169,90 euros pour une version avec le panneau vitré.