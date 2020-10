Le flux d’air du MACUBE 110 est optimisé de sorte à refroidir tous les composants les plus importants. Il est capable d'accueillir jusqu’à six ventilateurs 120 mm ou quatre 140 mm. Des radiateurs jusqu’à 280mm peuvent aussi être installés pour profiter des hautes performances des watercooling tout-en-un de la marque. Des solutions de refroidissement par air hautes performances, comme le ventirad ASSASSIN III , peuvent aussi être installées grâce à un dégagement de 165mm.Équipé de l’iconique panneau latéral magnétique en verre trempé de DeepCool, d’un support GPU ajustable et de racks SSD clipsables, le MACUBE 110 propose une expérience d’assemblage PC facilité et plaisante. Sa cage HDD peut être retirée, créant de l’espace pour installer une plus grosse alimentation ou un radiateur plus imposant. Pouvant accueillir deux disques durs 2.5 ’’ et deux 3.5 ’’, le MACUBE 110 propose tout ce qu’il faut pour assembler un PC adapté aux besoins d’aujourd’hui, tout en ayant un format compact.Le MACUBE 110 est d'ores et déjà disponible au tarif conseillé de 49,99 euros.