Mesurant 463 mm x 220 mm x 486 mm, le boitier offre une multitude de fonctionnalités qui viennent avec la plate-forme FLUX d'Antec. Cette plate-forme adopte la conception d'un système de ventilation puissant via le panneau inférieur droit qui aspire l'air frais dans le boîtier à travers le carénage inférieur du bloc d'alimentation, puis vers l'intérieur principal. Le boîtier est livré prêt à l'emploi avec trois ventilateurs ARGB de 120 mm à l'avant, un ventilateur de 120 mm à l'arrière et un ventilateur inversé de 120 mm sur le dessus de la chambre du bloc d'alimentation pour aspirer l'air frais dans le boîtier à travers la ventilation du panneau latéral droit et en bas, offrant un niveau plus élevé de performances de refroidissement du GPU.Au total, le châssis offre de la place pour neuf ventilateurs. De plus, le DP502 FLUX dispose de sept slots PCI-E réutilisables. Le panneau latéral en verre trempé de 4 mm présente une conception de vis à oreilles sans outil à l'arrière, ce qui donne un accès rapide à l'intérieur et améliore la solidité. Avec 34,5 mm à l'avant et 26,5 mm à l'arrière, le boîtier offre suffisamment d'espace pour la gestion des câbles. Le DP502 FLUX maintient le matériel au frais avec de la place pour un radiateur jusqu'à 360 mm à l'avant et en haut (longueur de radiateur max. De 405 mm) ainsi qu'un radiateur de 120 mm à l'arrière. Si des ventilateurs sont installés à l'extérieur et que le radiateur est installé à l'intérieur, l'épaisseur du radiateur peut atteindre 55 mm, si les ventilateurs et le radiateur sont installés à l'intérieur, l'épaisseur du radiateur peut atteindre 30 mm.Le DP502 FLUX d'Antec est disponible chez les revendeurs habituels au tarif conseillé de 79,00 euros.