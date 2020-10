Corsair ajoute une nouvelle souris à son catalogue déjà bien rempli. En effet c’est la Katar Pro Wireless qui vient se greffer dans la catégorie gaming du fabricant. Cette souris d’entrée de gamme propose plusieurs technologies comme le SLIPSTREAM WIRELESS ou l'intégration à l'environnement iCUE.

Grâce à cette innovation, la Katar Pro Wireless propose une latence inférieure à 1 ms ce qui la rend plus rapide qu’une souris filaire. Cette souris ne pèse que 96 g, malgré son alimentation par pile AA, qui propose tout de même une autonomie de 135 h. Sa forme symétrique compacte s’adapte à toutes les morphologies pour une prise en main optimale, quel que soit le jeu.



De plus, la Katar Pro Wireless est équipée d’un capteur optique de 10 000 DPI avec 3 préréglages, pour des changements à la volée. Via le logiciel iCUE, il est possible de programmer les 6 boutons afin d’effectuer des actions ou rediriger n’importe quelles touches ou boutons pour des actions exécutées le plus rapidement possible.



La Katar Pro Wireless est déjà disponible au prix de 49,99 euros.