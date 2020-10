Nous avons récemment testé les ventilateurs Jupiter AJ120 de chez In Win et nous avons pu constater qu’ils proposaient de très bonnes performances, des effets lumineux brillants et colorés pour un prix vraiment intéressant. Cette fois-ci, nous allons voir le tout nouveau ventilateur Saturn ASN120 qui propose un design différent et des performances plus grandes sur tous les fronts. Le fabricant a voulu mettre les anneaux de saturnes en avant avec ce modèle afin de proposer un design unique et ainsi proposer des éclairages encore plus diffusés et puissants. In Win a aussi travaillé sur le mode de connexion des ventilateurs en proposant une connexion en série et ainsi faciliter le câble management.Direction le déballage !