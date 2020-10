La société DEEPCOOL experte dans le refroidissement pour ordinateur portable, refroidisseurs de processeur et dans la conception de châssis d'ordinateur, lance 2 nouveaux contrôleurs distants A-RGB et RGB. Ces contrôleurs permettent de gérer des éclairages RGB sans installer de logiciel.



Chaque kit est composé de deux éléments. Le premier, une télécommande permettant de modifier l’éclairage et de profiter de modes d’éclairage déjà programmés. A noter que cette télécommande est magnétique et qu’elle pourra s’aimanter sur votre châssis afin de l’avoir toujours à porté de main. Elle est par ailleurs alimentée par 2 piles 3 V incluses.



L’autre élément est le boitier récepteur qui doit être branché sur un câble 3-pin A-RGB ou 4-pin RGB, en fonction du modèle choisi et un câble SATA d’alimentation. A noter que le kit est fourni avec un adaptateur qui permet de contrôler des produits RGB à partir du moment où ils possèdent des connecteurs standards 3-pin 5V A-RGB ou 4-pin 12V RGB.



Les deux modèles MSRP A-RGB Controller et MSRP RGB Controller sont d’ores et déjà disponibles à respectivement 12,99 € et 9,99 €.