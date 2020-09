Aujourd'hui nous avons entre les mains un SSD signé Silicon Power , mais pas n'importe lequel, il s'agit d'un SSD NVMe PCIe Gen 4, en d'autres termes un SSD rapide, très rapide. Nous avions déjà testé un SSD de ce genre, il s'agissait du Gigabyte AORUS NVMe SSD qui avait donné de très bon résultats. Cette fois-ci, avec le US70, Silicon Power promet d'en faire autant ! En effet, des valeurs de 5000 Mo/s en lecture et 4400 Mo/s en écriture sont annoncées. Disponible en 1 To et 2 To, c'est de la version 1 To que nous allons nous occuper dans ce test.