Alors que nous venons de tester les ventilateurs Jupiter AJ120 In Win lance la version 140 mm du Jupiter avec l’AJ140. Ce n’est pas tout, la série Saturn a le droit, elle aussi, à sa version 140 mm. Tous deux sont réputé pour leurs flux d’air puissant et silencieux, tout en offrant des effets lumineux toujours plus beaux.

En effet, le flux d’air est donc augmenté par rapport à la version 120 mm, avec 93,97 CFM pour l’ASN140 et 100,45 CFM pour l’AJ140. Ils sont PWM pour un contrôle simple et efficace, leurs pads en caoutchouc assurent le maintien sans vibration qui résultat d’une diminution des nuisances sonores.



Pour la série Saturn, l’AS140 conserve le design et la modularité de la gamme, à savoir un montage en «Daisy Chain» qui prend en charge jusqu’à 6 ventilateurs. Le « cable management » en est donc facilité et rend l’installation plus simple, surtout pour les cartes mères qui ne disposent que de peu de connecteurs. Pour ce qui est des effets lumineux, chacun des ventilateurs dispose de son propre design tout en intégrant des LEDs ARGB connectable directement sur les cartes mères compatibles ainsi que sur la plupart des contrôleurs. Les packs de 3 ventilateurs, aussi bien AJ140 qu’AS140, viennent avec un contrôleur One-Click.