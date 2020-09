Le casque Elo X Stereo Cross-Platform Gaming

Le casque Elo 7,1 USB Surround Sound Gaming

Le casque Elo 7.1 Air Wireless Surround Sound RGB Gaming

Elo X Stereo Cross-Platform Gaming: 49,99 $

Elo 7.1 USB Surround Sound Gaming: 69,99 $

Elo 7.1 Air Wireless Surround Sound RGB Gaming: 99,99 $

Comme son nom l’indique, l’Elo X est multiplateforme avec une connexion par jack 3.5 qui le rend compatible avec les consoles, les PC ou les périphériques Android. Le son Stéréo est assuré par des HP de 50 mm et le microphone bénéficie de la technologie TruSpeak, afin de donner renvoyer une communication sans défaut. Le confort est lui aussi de la partie avec des écouteurs équipés de mousse à mémoire de forme, un arceau métallique qui s’ajuste naturellement et une très grande légèreté du casque.L’elo 7,1 USB propose un son immersif 7.1 surround via des pilotes de 50 mm. Il reprend la technologie de la version Elo X avec le microphone haute performance et un confort amélioré notamment la mousse à mémoire de forme et l’arceau ajustable. Cette version de l’Elo s’intègre dans l’environnement ROCCAT AIMO et profite ainsi, via le logiciel du fabricant, d’effets lumineux personnalisables.L’Elo 7,1 Air est la version sans fil du Elo 7,1 USB. Il dispose du même design et confort que les autres casques de la gamme Elo. Il bénéficie en plus de la technologie « Superhuman Hearing » afin d’offrir un son encore plus immersif durant les parties de jeux. Le casque dispose aussi de la technologie « Stellar Wireless » pour une connexion aussi bonne, voir meilleur, qu’une connexion filaire. La batterie permet une utilisation allant jusqu’à 24 h en continu.Les produits sont disponibles aux prix de :