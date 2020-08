Les rumeurs enflaient déjà depuis quelques semaines, et elles étaient bien fondées, comme tous les ans à la même période depuis plus de dix ans. Activision vient de dévoiler Call of Duty : Black Ops Cold War , le prochain opus de sa célèbre licence, prévu pour le 13 novembre 2020.Développé par Techland , le jeu est la suite directe de Call of Duty : Black Ops et se déroule au début des années 1980, pendant la guerre froide. La campagne suit l'agent de la CIA Russell Adler, alors qu'il poursuit un prétendu espion soviétique, Persée, dont le but déclaré est de subvertir les États-Unis et de faire pencher la balance du pouvoir vers l'Union soviétique.Le titre proposera une fonction cross-play entre PC et consoles actuelles et de prochaine génération, avec un système de progression unifiée à travers tous les modes. Call of Duty: Black Ops Cold War proposera également un système de « passe de combat » et offrira des contenus gratuits après le lancement, dont de nouvelles cartes et modes multijoueur et des niveaux pour le mode Zombies, mais aussi des événements saisonniers réguliers. Le jeu proposera également le free-to-play Call of Duty : Warzone, qui se verra enrichi de nouveaux contenus pour l'occasion.À partir d'aujourd'hui, les joueurs qui précommanderont ou pré-achèteront une édition numérique du jeu débloqueront des récompenses numériques, dont l'opérateur Frank Woods de Black Ops, jouable dans Call of Duty : Warzone et Call of Duty : Modern Warfare dès maintenant, et bénéficieront d'un accès anticipé à la bêta ouverte multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War. Les dates de la bêta ouverte ne sont pas encore connues, mais seront annoncées prochainement, sans doute aux alentours du 9 septembre. Pour la partie multijoueurs du jeu, c'est visiblement Raven Software qui est aux commandes, mais elle ne sera dévoilée dans une vidéo que le 9 septembre prochain.Enfin, sachez que les différentes versions du titre sont si nombreuses et si compliquées que l'éditeur a dû faire une FAQ complète pour tout expliquer . En gros, le jeu coutera 60 EUR sur cette génération, et 70 EUR sur la génération suivante et si vous achetez directement le jeu sur PS5 ou Xbox Series X (mais pas toutes les éditions, attention), vous aurez une copie sur old-gen en attendant. Sinon, si vous l'achetez sur PC, tout sera plus simple et plus beau.Le jeu sortira le 13 novembre sur Playstation 4, Xbox One et PC (Battle.net), tandis que les versions Next-Gen (PS5 et XSeX) de Call of Duty: Black Ops Cold War sont prévues pour la fin d’année 2020, lorsque les consoles seront disponibles.