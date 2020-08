be quiet! propose une nouvelle gamme d'alimentations modulaires ultra puissantes allant jusqu’à 1500 W et avec une certification 80 Plus Titanium ! La Dark Power Pro 12 propose plusieurs innovations et technologies de pointe, afin d’offrir un rendement supérieur avec des nuisances sonores quasi-inaudibles.

Le gros point fort de cette alimentation vient du contrôle entièrement numérique pour la topologie « Full Bridge + LLC + SR + DC/DC ». Celle-ci a permis d’attribuer la certification 80PLUS Titanium, avec un rendement de 94,9 %. La régulation de la puissance est aussi nettement améliorée, d’autant que le fabricant a équipé ses PSU de composants premium qui minimisent les bruits indésirables par les mêmes occasions. Les condensateurs japonais longue durée 105 °C sont aussi de la partie pour garantir la fiabilité des Dark Power Pro 12.



Afin d’éliminer le maximum de nuisance sonore et d’assurer un refroidissement efficace des composants de l’alimentation, Be quiet! l’a équipé d’un ventilateur Silent Wings amélioré. Celui-ci perd son cadre pour être placé face à une grille en mesh, qui donne un accès direct aux composants.



Les Dark Power Pro 12 disposent aussi d’un interrupteur pour passer du monde multirail au mode de rail unique pour gérer la stabilité lors des séances d’overclocking. Son boitier en aluminium noir lui donne un look sobre et professionnel et s’accompagne de câbles modulaires gainés individuellement qui s’allieront avec des peignes fournis pour un look de haut niveau.



Les Dark Power Pro 12 seront disponibles le 8 septembre avec une garantie de 10 ans aux prix de 439 euros pour la 1500 watts et 389 euros pour la 1200 watts. Et en bonus, pour nous les Français, le fabricant nous fait profiter d’un échange express pour la 1ere année de garantie !