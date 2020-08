La gamme de répéteurs WiFi Nighthawk Mesh Extender

Trois gammes de produits sortent du lot, à savoir la gamme de répéteurs Wifi Nightawk Mesh Extender, le système WiFi maillé Orbi RBK20 et le Nighthawk M1.Cette gamme propose plusieurs versions du produit afin d’apporter des solutions WiFi adapter au budget et la surface de couverture. L’idée étant de fournir un WiFi ultra rapide dans chaque pièce de la maison, sans coupure et avec différents formats comme en prise murale, et avec ou sans port Ethernet par exemple. On note notamment les versions :Il s’agit là d’un système simple de mise en place qui donner accès au WiFi sur une très grande zone. En effet, il abrite 4 antennes internes hautes performances et couvre jusqu’à 250 m² avec des connexions WiFi rapides. L' Orbi RBK20 est disponible au prix de 249,99 euros.Le Nighthawk M1 est un routeur mobile 4G. Celui-ci permet une diffusion du réseau aussi bien par WiFi que par Ethernet et permet de connecter jusqu’à 20 appareils en même temps. Le M1 est disponible à partir de 279, 99 euros.