Antec lance un nouveau boitier dans sa gamme FLUX, celui-ci est au format moyen tour et propose un design de la face avant assez intéressant. Le DF600 a vu son flux d’air optimisé d’autant qu’il est pré équipé de 6 ventilateurs !

Le fabricant a voulu faire un boitier pouvant répondre au besoin des nouvelles configurations à venir en favorisant le refroidissement, mais en gardant un look design et gaming. Pour cela, le boitier aux dimensions généreuses de 467 mm x 220 mm x 486 mm est doté d’un panneau latéral en verre trempé tout comme la face avant et son design atypique. Pour ce qui est du flux d’air, celui-ci est assuré par 6 ventilateurs, dont 3 ARGB sur la face avant ainsi que la possibilité d’installer un total de 9 ventilos !



Bien sûr, le watercooling sera le bienvenu : il est possible de mettre 1 radiateur de 360 sur la face avant et le dessus ainsi qu’un radiateur de 120 mm à l’arrière. Le boitier accueillera les cartes mères au format ATX, m-ATX et M-ITX et les cartes graphiques allant jusqu’à 406 mm. 3 HDD 3.5 ou 2 SSD 2.5 d’un côté et 3 SSD 2.5 de l’autre trouveront leurs places pour le stockage.



Pour ce qui est du panneau I/O avant, nous avons 2 ports USB 3.0, le bouton Power, les ports HD Audio ainsi qu’un bouton de contrôle des LEDs. Ce bouton gèrera un boitier de contrôle fourni, qui prendra en charge jusqu’à 6 ventilateurs ARGB. Afin de garder la configuration propre, le boitier est équipé de plusieurs filtres magnétiques pour un entretien facile.



Le boitier sera prochainement disponible au prix de 79,90 euros, avec une garantie de 2 ans