Deux nouveaux boitiers font leur entrée dans le catalogue de Kolink , le Kolink Rocket Heavy et le Kolink Stronghold Overseer. Le premier est un boitier SFF fonctionnel alors que le second reste dans la taille standard moyenne tour.



Pour ce qui est du Rocket Heavy, ce petit boitier rejoint la gamme SFF avec un lot de fonctionnalités et un design travaillé. On remarque notamment 2 panneaux latéraux en verre trempé ainsi qu’une face avant alvéolée, tout comme le panneau supérieur, afin de favoriser le flux d’air. Il accueillera les cartes mères m-ITX uniquement ainsi que les cartes graphiques allant jusqu’à 340 mm verticalement grâce au riser PCI-E 3.1 inclus. Le boitier vient équipés d’un ventilateur de 120 mm pré installé.



Le Kolink Stronghold Overseer est la version améliorée du Stronghold d’origine. Il peut maintenant accueillir 2 radiateurs en même temps, un de 280 mm sur le dessus et un de 360 mm sur la face avant. Il dispose toujours un panneau en verre trempé. Le boitier est équipé d’un ventilateur PWM de 120 mm et accueil les cartes mères au format ATX, m-ATX et m-ITX. Les cartes graphiques de 340 mm trouveront leurs places verticalement.



Les boitiers seront disponibles dans la première quinzaine de septembre aux prix de 119,90 € pour le Kolink Rocket Heavy et 49,90 pour le Stronghold Overseer.