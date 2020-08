Les périphériques sans-fils tendent à se démocratiser de plus en plus ces derniers temps. En effet, nous sommes loin de l'époque où cela était synonyme de latence, ce qui était très dérangeant pour les joueurs que nous sommes. C'est ainsi que nous testons aujourd'hui un casque sans-fil taillé pour le jeu, le Cloud Stinger Core (version Wireless 7.1) de chez HyperX . La gamme Stinger Core s'oriente plutôt vers des casques légers et confortables, et ici on a le sans-fil en plus. Tout est bon sur le papier, voyons désormais ce que vaut le Cloud Stinger Core en situation réelle.Place au test !