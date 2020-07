Creative Labs , toujours soucieux d’apporter la meilleure expérience audiophile, propose un casque pour les Gamers. Le SXFI Gamer offre un son immersif pour donner toutes les chances lors des combats les plus épiques ou les courses les plus intenses.

La qualité sonore des produits Creative n’est plus à faire, le fabricant va encore plus loin avec ce nouveau casque. Doté du mode BATTLE, le champ de bataille n’aura plus de secret, car ce profil audio est spécialement conçu pour optimiser le Super X-Fi pour offrir une immersion dans les FPS sans précédent. Ce mode offre des indices audio, des appréciations de distance et de direction améliorée et donne ainsi une précision parfaite dans l’écoute.



Pour le microphone, le CommanderMic offre un son cristallin dû, entre autres, au nouveau filtre anti craquement intégré. Le SXFI de Creative est équipé du dernier cri en matière de microphone avec un algorithme spécifique pour améliorer la captation de la parole tout en supprimant efficacement le bruit ambiant.





Son design Gamer est soutenu par un éclairage RGB de 16,7 millions de couleurs. La robustesse est de mise, et cela même jusqu’au câble USB renforcé en Kevlar.



Le SXFI GAMER est disponible au prix de 129,99 euros.