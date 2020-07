Kolink , via Caseking France, annonce l’arrivée non pas d’un, mais de trois boitiers ! Il s’agit des boitiers Observatory Lite RGB, Observatory Lite Mesh RGB et Inspire K7 avec au menu, du verre trempé, du MESH et du RGB. Le tout pour un rapport qualité/prix super intéressant.

Nous commençons avec le Kolink Observatory Lite RGB, un boitier moyen tour qui dispose de 4 ventilateurs ARGB de 120 mm pour un flux d’air optimisé, mais aussi des effets lumineux époustouflants. Il est aussi équipé de panneaux en verre trempé sur la face avant, mais aussi sur le côté afin de mettre la configuration en valeur. Il accepte les cartes mères au format ATX, M-ATX et M-ITX ainsi que les cartes graphiques allant jusqu’à 335 mm. Il est aussi compatible watercooling et accueillera un radiateur allant jusqu’à 280 mm.



Toujours dans la gamme Observatory, le Kolink Observatory Lite Mesh RGB garde les lignes de la version Lite de base, mais se sépare de son panneau avant en verre trempé pour laisser place à un panneau en mesh. Cette face avant assure un flux d’air plus important que le verre, sans pour autant laisser passer la poussière grâce à son filtre magnétique.



Le Kolink Inspire K7 propose un design différent de Observatory avec une face avant noire et sobre. Elle est elle-même équipée d’une bande de LEDs ARGB qui suivra le rythme du ventilateur ARGB pré équipé à l’arrière. Trois ventilateurs trouveront leurs places dans ce boitier pour améliorer le flux d’air. Le K7, accueillera les cartes mères ATX, M-ATX, M-ITX ainsi que cartes graphiques allant jusqu’à 335 mm et les alimentations de 180 mm. Il est, bien sûr, aussi compatible watercooling et prendra en charge les radiateurs allant jusqu’à 280 mm.



Les différents boitiers seront disponibles mi-juillet aux prix de 54,90 euros pour les boitiers Observatory Lite et Lite Mesh, et 39,90 euros pour le Kolink Inspire K7.