Faisant partie de l’écosystème iCUE, les tours peuvent être paramétrées selon vos goûts, en profitant des nombreux effets proposés, comme la synchronisation avec les jeux qui rendra votre partie encore plus immersive ou bien la synchronisation avec la musique, pour vivre chacune des notes qui sont jouées.Pour ceux qui ne disposent pas du logiciel ou ne souhaitent pas l’utiliser, les LT100 Smart Lighting Towers dispose de 11 profils d’effet lumineux réglables directement grâce à un bouton. En bonus, dans le kit de démarrage, un repose-casque amovible est fourni et s’installe directement sur l’un des tours.Les produits sont déjà disponibles aux prix de 120 euros pour le kit de démarrage et 55 euros pour les extensions.