Le Bluetooth est désormais intégré à un large panel de produits notamment nomades, que ce soient des enceintes, des casques ou des périphériques de saisie. Les cartes mères haut de gamme et les PC portables récents intègrent souvent ce protocole de périphériques sans fil, mais ce n'est pas le cas de tous. Et pour ces cas, un adaptateur USB peut être la solution, et c'est justement ce que le TrendNet propose, avec le micro-adaptateur Bluetooth TBW-106B . De la taille d'une pièce de monnaie, il est compatible avec la version 4 du protocole et dispose d'une portée de 100 m. Sera-t-il le dongle qu'il vous faut ? Réponse dans le test !