On s'intéresse aujourd'hui à un produit assez spécial de chez Lian Li : des câbles RGB. Enfin, ce sont plus précisément des rallonges qui viendront faire la liaison entre vos câbles d'origine et le connecteur en question. Le kit Strimer Plus que nous testons aujourd'hui concernent le câble ATX 24 broches et l'alimentation PCIe de la carte graphique.Voyons comment tout cela fonctionne et si le résultat est convaincant dans la suite du test !