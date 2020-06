Il y a quelques années de cela, on avait testé le MB994IPO-3SB d' Icy Dock , un backplane permettant d'installer dans une unique baie 5.25" un lecteur DVD slim et 2 SSD SATA voire SAS. La marque propose depuis peu le MB604SPO-B, qui reprend le même concept, mais en le modernisant. En effet, cette fois il y a de la place pour 4 SSD, et surtout les alimentations Molex ont fait place au SATA, tandis que le système de montage du lecteur optique a été amélioré. Serait-ce la solution idéale que tout Power User attend ? Réponse dans notre test !