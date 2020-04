Après l’annonce de son arrivée le mois dernier, le clavier Everest proposé par Mountain.GG a dépassé les 1000 participations lors de son Kickstarter ! Un succès dû à sa personnalisation, sa qualité et ses innovations qui a su attirer beaucoup de monde dans le domaine du gaming.Le fait d’avoir amassé tant de participations financières et de public a permis a la marque de directement lancer son site internet pour permettre aux gens n’ayant pas participé au kickstarter de pré commandé leurs claviers. La sortie du Everest est prévue pour le mois d’aout et grâce à la précommande, le fabricant propose des accessoires supplémentaires, notamment un « KeyCap Mountain » personnalisé à la main.