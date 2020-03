La jeune société allemande, Mountain.GG , lance un premier clavier via Kickstarer, l’Everest. Un concept assez innovant et intéressant qui existe en deux déclinaisons, une version Core et une version MAX. Basé sur 4 axes de conception, le constructeur a voulu faire un clavier innovant, performant, esthétique et modulaire pour un prix très raisonnable.Véritable concentré de technologie, quelle que soit la version, l’Everest dispose de plusieurs fonctionnalités en cours de brevet et se veut très personnalisable. La version Core est la version de base, c’est-à-dire le clavier uniquement sans accessoire. Il est équipé de Switches Cherry MX hot swappables, réputé pour leurs réactivités et leurs durées de vie. Il est aussi doté d’un rétroéclairage RVB personnalisable ainsi que des pieds magnétiques combinant des niveaux multiples d’ajustement de hauteur.