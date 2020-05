Rapprocher le radiateur de l’arrière du boitier pour évacuer l’air chaud

Ne pas entraver les emplacements de barrette de RAM

Le côté silencieux sera assuré par le célèbre ventilateur Pure Wings 2 120 mm PWM qui ne dépasse pas les 26,8 dBs à sa vitesse maximum de 1500 RPM. Celui-ci est doté de 9 pales qui assurent un excellent flux d’air à travers les ailettes du ventirad. Avec une durée de vie estimée à 80 000 h et une garantie de 3 ans, le ventilateur assurera ses fonctions pendant longtemps et efficacement.Le radiateur est doté de 4 caloducs haute performance de 6 mm avec la technologie Direct Touch (HDT) pour assurer un refroidissement efficace. Il s’agit là de la modification majeure avec le Pure Rock de base. Le Pure Rock 2 bénéficie aussi d’une conception asymétrique pour deux raisons :Le Pure Rock 2 est compatible avec tous les sockets Intel et AMD (sauf pour les sockets TR4 et sTRX4) et est très simple d’installation grâce à un montage par le dessus. Il est aussi compatible avec beaucoup de boitiers, car celui-ci ne fait que 155 cm de hauteur pour 121 de long et 87 de large.Le ventirad sera disponible courant du mois de mai au prix de 39 euros pour la version argent et 44 euros pour la version noire.