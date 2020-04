Le Pure Base 500DX garde les grandes lignes de son prédécesseur, mais bénéficie de plusieurs améliorations, notamment au niveau du design. Celui-ci arbore une façade travaillée, qui dispose d’éclairage ARGB, une première pour la marque. Ce qui nous donne 2 bandeaux de 14 LEDs adressables sur la face avant ainsi qu’un bandeau de 10 LEDs adressables sur la partie supérieure du boitier. Cela donne ainsi un effet moderne et personnalisable via une connexion avec une carte mère compatible ou via un bouton de gestion intégré au boitier. Ce dernier propose six couleurs différentes avec quatre préréglages d’éclairage et trois modes de couleurs arc-en-ciel.Outre le design, le flux d’air est lui aussi optimisé. Une grande entrée d’air se fera par la façade ainsi que la partie supérieure du Pure Base 500DX. De plus, le boitier est équipé de 3 ventilateurs Pure Wings 140 mm allant jusqu’à 900 RPM pour allier performance et silence. Il est possible d’installer un total de 5 ventilateurs de 140 mm ou 6 ventilateurs de 120 mm et/ou des radiateurs de 240 mm et un de 360 mm en façade.Pour ce qui est de l’intérieur, la version 500 DX accepter les cartes graphiques allant jusqu’à 369 mm et les ventirads de 190 mm. Plusieurs solutions de stockage sont mises à disposition, 5 SSD peuvent être montés et visibles dans la chambre principale ou 4 SSD et 2 HDD. L’alimentation bénéficie d’un cache et le « cable management » est optimisé avec plusieurs options de mise en place via des bandes de velcro et plusieurs ouvertures. Les filtres sont amovibles pour un entretien facile tout en protégeant efficacement l’intérieur du boitier des poussières. Un port USB 3,1 Gen 2 Type C est à disposition pour des transferts allant jusqu’à 10 Gbp/s.Le boitier sera disponible le 28 avril au prix de 99,90 euros.