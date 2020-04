Silicon Power propose un petit nouveau dans sa gamme de SSD portables, le PC60. Ce SSD externe est le plus compact de la marque, avec seulement 80 mm². Malgré sa petite taille et son poids ultra léger, les performances n’ont pas été mises de côté pour autant afin de faire du PC60 le compagnon idéal pour les voyageurs.



Le PC60 ne mesure que 80 x 80 x 11,2 mm et ne pèse que 46 grammes, ce qui fait de lui un SSD très facilement transportable, d’autant qu’il dispose d’un œillet dans l’un des coins pour l’accrocher à vos clés par exemple. Il est physiquement résistant aux chutes et aux chocs mineurs afin de protéger au mieux vos données.



Côté performances, le PC60 dispose d’une interface USB 3.2 Gen2 qui assure un transfert de données allant jusqu’à 10 Gbp/s. La technologie Flash NAND 3D offre des performances accrues ainsi que des capacités de stockage de 240 Go, 480 Go, 960 Go et 1,92 To. Le tout avec des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 540 Mo/s et 500 Mo/s (respectivement). La connexion se fera par un port USB Type-C.



Aucune date de disponibilité ni de prix communiqués à ce jour.