Corsair , leader mondial sur le marché des périphériques gaming et des composants hautes performances, a annoncé aujourd’hui le lancement de ses nouvelles souris sans fil : la Dark Core RGB Pro et la Dark Core RGB Pro SE. Elles utilisent la technologie Corsair Slipstream Wireless et comportent un capteur optique de 18 000 DPI pour offrir des performances de exceptionnelles avec des options de charge à la fois filaires et sans fil.

Par rapport à sa prédécesseur, la Dark Core RGB Pro propose, tout en conservant sa forme et son confort qui ont fait son succès, la possibilité de se connecter soit en filaire, soit en bluetooth à faible latence ou soit en sans fils 2,4 GHz. Cette nouvelle technologie Corsair Slipstream Wireless permet d'obtenir un polling rate de 2000 Hz.



La DARK CORE RGB PRO propose neuf zones d’éclairage RGB, un record pour une souris CORSAIR, et intègre une superbe barre lumineuse dotée de quatre LED paramétrables individuellement. Le logiciel CORSAIR iCUE contrôle à la fois les performances et la personnalisation de la DARK CORE RGB PRO, avec une synchronisation et une personnalisation complètes de l’éclairage RGB avec d’autres appareils iCUE, des remappages de bouton et une programmation avancée des macros pour les huit boutons de la souris.







La version SE de cette Dark Core RGB Pro inclut en plus la technologie de charge sans fil Qi pour une utilisation facile avec des appareils compatibles Qi comme le tapis de souris CORSAIR MM1000. Avec jusqu’à 50 heures d’autonomie de batterie entre les recharges, des switchs Omron durables prévus pour 50 millions de clics et un stockage embarqué pour enregistrer jusqu’à trois profils de macro et d’éclairage, la DARK CORE RGB est la souris de gaming sans fil la plus avancée que CORSAIR ait jamais conçue.



Les souris Dark Core RGB Pro et Dark Core RGB Pro SE sont d'ores et déjà disponibles sur le site de Corsair et chez les distributeurs agréés aux tarifs respectifs de 99,99 euros et de 109,99 euros.