Afin de donner de plus en plus de choix de personnalisation de nos configurations, CORSAIR étend le paramétrage des effets lumineux via son logiciel iCUE aux cartes mères ASUS compatibles ASUS AURA Sync. Il est maintenant possible de gérer l’éclairage des différents éléments comme la RAM, les ventilateurs, la souris, le clavier, les éléments de watercooling directement relié à la carte mère le logiciel iCUE donnant ainsi de nouvelles options d’éclairage.Le logiciel CORSAIR iCUE, fierté du fabricant, proposé déjà une personnalisation avancée des effets lumineux entre les produits CORSAIR en quelques clics seulement, comme la synchronisation ou des effets d’éclairage multicouches complexes. Cette intégration avec les cartes mères Asus (et Aura Sync) permet de gérer la quasi-totalité des LEDs de système sur un seul et unique interface très complets. Au-delà des effets lumineux, iCUE propose plusieurs outils de gestion et de surveillance du système. Le logiciel est capable de gérer les vitesses des ventilateurs, mais aussi de vérifier les températures ou les tensions en temps réel. iCUE s’occupe et harmonise aussi les divers périphériques comme les souris et clavier afin de proposé plusieurs macros ou des remappages de touches personnalisés.iCUE est disponible ici