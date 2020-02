BeQuiet ! nous propose un nouveau ventirad pour dompter nos processeurs les plus puissants, le Shadow Rock 3. Celui-ci dispose d’un nouveau design et d’une conception retravaillée avec des performances améliorées pour un TDP de 190 W et une plus grande compatibilité.

Le Shadow Rock 3 dispose maintenant de 5 caloducs de 6 mm (contre 4 caloducs de 8 mm pour le modèle précédent) avec contact direct. La technologie HDT assure une dissipation plus rapide de la chaleur du CPU au radiateur. Cette dissipation est appuyée par un ventilateur Shadow Wings 2 PWM à haute vitesse de 120 mm, réputé pour son fonctionnement silencieux. Pour des performances de refroidissement encore plus élevées, on a la possibilité d’équiper le ventirad d’un second ventilateur.



Sa conception retravaillée a permis de réduire le nombre d’ailettes de 21 à 30 ce qui a réduit de ce fait le poids du ventirad à400 gr et diminue donc la charge verticale sur la carte mère. Le Shadow Rock 3 est maintenant asymétrique, afin de laisser de la place pour les modules de RAM et profiter ainsi des effets lumineux ou donne la possibilité d’installer de plus hautes barrettes de mémoire.



L’installation est simplifiée grâce au montage par le dessus, effectué à l’aide d’un tournevis fourni. Sa compatibilité est quasi totale avec les sockets Intel et AMD, seuls les TR4 et sTRX4 ne sont pas supportés. Son design n’a pas été délaissé non plus, le Shadow Rock 3 dispose d’une partie supérieure en aluminium brossé avec un traitement de surface bicolore, lui donnant ainsi un look très élégant.



Le Shadow Rock sera disponible le 3 mars 2020 au prix de 49,90 euros.