Depuis longtemps le ventirad Freezer 7 Pro a été une référence chez Arctic , même si celui-ci ne propose pas de performances exceptionnelles. Après 10 ans de bons et loyaux services, le temps de la retraite a sonné, et il est temps de laisser place à un Freezer 7 X, plus puissant.

Le nouveau Freezer 7 X s’appuie sur le succès de son prédécesseur, mais a subi plusieurs améliorations, notamment dans la conception de dissipateur, mais aussi du ventilateur. Les performances se sont donc vues augmenter de 10 % et le prix abaissé grâce à une conception plus rentable. Il est aussi devenu multiplateforme et vous suivra, quels que soient votre carte mère et votre processeur.On note que le ventirad dispose de deux caloducs à contact direct combiné avec la célèbre pâte thermique MX-2 (préappliqués) du fabricant, pour un transfert de chaleur efficace. À cela s’ajoute un ventilateur de 92 mm PWM à pression optimisée pour assurer l’évacuation de la chaleur et donc un refroidissement puissant. Il est aussi équipé d’un couvercle noir sur le dissipateur pour un aspect visuel plus prononcé.Le Freezer 7 X est déjà disponibles au prix de 16,99 euros.