La société Silicon Power , connue pour ses solutions de stockage de tous types, continue d'étoffer sa gamme de cartes mémoires avec deux nouvelles cartes au format SD : la SDXC UHS-II Superior V90 et la SDXC UHS-I Superior V30.

La première de ces 2 cartes est la SDXC UHS-II Superior V90. Elle est idéale pour enregistrer des vidéos 8K Ultra HD grâce à ses débits allant jusqu'à 290 Mo/s en lecture et 160 Mo/s en écriture. Cette SD card est proposée à des capacités allant jusqu'à 256 Go.



La seconde carte est la SDXC UHS-I Superior V30. Un petit peu moins performante que sa grande sœur, elle est destinée à l’enregistrement ininterrompu d’images de haute qualité en mode rafale et des vidéos Full HD et 4K Ultra HD. Ses vitesses sont de 100 Mo/s en lecture et 80 Mo/s en écriture. Sa capacité maximale est de 512 Go.



Nous ne connaissons pas encore les tarifs et la disponibilité de ces cartes.